Benemerenza accademica all’avvocato e docente Silvano Leone

Il professor Silvano Leone, docente presso l’Istituto Superiore ’Antonio Guastaferro’ di San Benedetto è stato insignito della Benemerenza Accademica a Palermo: un riconoscimento per l’eccellenza nei campi umanistico e giuridico. Silvano Leone, avvocato, docente e nipote del noto penalista e senatore della Repubblica Italiana Leo Leone, ha ricevuto la Benemerenza Accademica, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama culturale italiano. Leone, con ben sei lauree all’attivo, di cui tre in ambito giuridico, ha saputo unire il rigore accademico alla passione per la conoscenza. Tra i suoi titoli, spicca una laurea conseguita presso l’Università di Camerino in soli due anni e undici mesi, un risultato già eccezionale. Docente da oltre 14 anni, Leone ha formato un numero considerevole di studenti, trasmettendo il valore della conoscenza e dell’impegno. Ha inoltre operato nel ruolo di dirigente regionale per il sindacato Anief per un quadriennio, distinguendosi nella tutela dei diritti e delle condizioni dei docenti. Il suo impegno si è concretizzato anche con la pubblicazione di un’opera che ha ottenuto il primo premio al concorso Domenico Siclari nel 2022.