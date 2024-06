Benvenuta estate. Gli albergatori:: "Siamo pronti"

Il maltempo cesserà, finalmente, e i prossimi giorni sarà possibile vedere cieli sempre più sereni, con la prima ondata di caldo dell’estate. E’ imminente, quindi, il primo fine settimana di sole, che favorirà il desiderio di godere giornate all’aria aperta, al mare, in spiaggia. Cosa si aspetta dall’estate dopo il tempo incerto che c’è stato, con un weekend dalle ottime aspettative dal punto di vista meteorologico dando il via alla stagione estiva? Lo abbiamo chiesto a chi vive di turismo, albergatori e titolari di stabilimenti balneari, le persone deputate all’accoglienza a San Benedetto del Tronto. "Il tempo incerto e il fatto che non ci sono stati ponti per il 2 giugno non ha favorito sicuramente il turismo: in ogni caso per il mese di giugno si dovrà "soffrire fino al 15", gruppi organizzati a parte, quelli ci sono sempre stati, ma per le coppie e le famiglie si denota una certa difficoltà a muoversi, - dice Nicola Mozzoni, dell’hotel Relax – successivamente e fino a settembre si lavorerà sicuramente in modo ottimo, con l’handicap dell’avvio della scuola il 9. Diciamo che il mese il giugno è determinante per la stagione, in quanto luglio e agosto ovviamente sono molto più gettonati e quindi resta più difficile poter aumentare i numeri. Tornando al mese di giugno si può contare per le soste di quanti dal nord si recano in Puglia e su questo fronte dobbiamo essere bravi a far scoprire loro la città, per farli tornare e non per essere solo una breve sosta. Dal canto mio – conclude – posso essere soddisfatto in quanto in tal senso qualche giorno fa una famiglia ha scelto di restare, dopo aver apprezzato i servizi della nuova struttura Relax Tower pensata per le famiglie con bambini".

Per Enrica Ciabattoni, titolare dell’Hotel Poseidon e dello stabilimento balneare Nettuno "dopo un maggio disastroso, le prenotazioni ci sono e dal punto di vista climatico si prospetta una stagione buona: ma il problema è che se il tempo non è bello non abbiamo altre attrattive. Se non ci mettiamo in mente di creare altre iniziative, non si esce dalla fascia della citta estiva. Si devono organizzare eventi sportivi o altro, per attirare un altro genere di turismo. A San Benedetto su questo punto si tentenna, anche se varie manifestazioni sono state organizzate sul territorio. Certo, ci vuole tempo per farci conoscere sotto altri punti di vista, più attrattivi, dunque e non solo per la spiaggia e il mare. Si potrebbero programmare per meta o fine settembre, quando il tempo è più stabile, oppure anche a fine maggio. Nel frattempo siamo agevolati dalla presenza di un entroterra bellissimo, che i turisti possono ammirare".

