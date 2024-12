’Biblio... settete’ alla Rivosecchi

Uno scoiattolo alle prese con il cambio di stagione è il protagonista del nuovo appuntamento di Biblio…settete! in programma domani alle 16 nella bibiloteca comunale ’Rivosecchi’. La rassegna di letture e laboratori per bambini da 3 a 10 anni presenta ’Il ladro di foglie’ (testi di Alice Hemming e illustrazioni di Nicola Slater), una storia divertente, accompagnata da colorate illustrazioni e corredata da una breve appendice che spiega ai più piccoli il ciclo delle stagioni. L’incontro è adatto a bambine e bambini dai 4 anni in su, i quali verranno coinvolti in un laboratorio di orientamento spazio-tempo ’A caccia di foglie’. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria telefonando ai numeri dell’Ufficio Cultura 0735 739230 - 240, ore 10-12. Il prossimo appuntamento è per sabato 21 dicembre, cui seguirà una settimana speciale di incontri a tema natalizio, dal 23 al 31, in orario mattutino.