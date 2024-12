Biblioteca, ecco gli orari delle feste

La biblioteca Rivosecchi di Grottammare ha un piano di aperture straordinarie dal 23 al 31 dicembre, per offrire i servizi anche durante il periodo delle festività natalizie: ampliato l’orario di accesso e compensate le chiusure per le feste. Il pubblico generale potrà usufruire del servizio di prestito, consultazione e restituzione libri, info-point e rete internet, dalle ore 9 alle ore 13, nei giorni 23, 27, 30 e 31. Negli stessi giorni, i frequentatori della biblioteca riceveranno in omaggio libri usati provenienti dal patrimonio comunale, selezionati tra i titoli già presenti in catalogo in più copie rispetto al necessario. Sempre nelle ore mattutine, i bambini da 3 a 10 anni potranno partecipare alle letture animate e ai laboratori a tema natalizio di Biblio…settetè! Speciale Edition, dalle 10 alle 12, nei giorni 23, 27, 28, 30 e 31. Al proposito si ricorda che il 21 si chiuderà il ciclo di letture in compagnia del sabato pomeriggio. L’ultimo appuntamento è dedicato ai bambini da 6 a 10 anni (16-17.30).