Boom di presenze alle giornate Fai. In mille alla villa Boccabianca

Affluenza Record per le due giornate che il Fai giovani di San Benedetto ha tenuto sul territorio di Cupra Marittima. I visitatori sono stati più di 1800, di cui 1094 alla villa Boccabianca ed il resto al parco archeologico naturalistico ’Civita’. Superate le presenze dell’anno scorso quando i partecipanti furono globalmente 1200. I visitatori del parco archeologico, un luogo unico, che unisce storia, archeologia e natura, hanno trovato ad accoglierli i ricercatori dell’Università degli studi L’Orientale di Napoli, che hanno condotto gli ultimi scavi e che hanno dato informazioni esclusive. Un grande interesse vi è stato per Villa Vinci Boccabianca, bene che normalmente non è visitabile perché di proprietà privata. Costruita dal conte Vinci in stile neoclassico a metà ‘800, nel piano nobile della villa sono presenti ambienti pregevoli e ben conservati, tra i quali spicca la sala da pranzo interamente affrescata da Annibale Brugnoli nel 1888.

Qui i visitatori hanno trovato come guide i ragazzi e le ragazze dell’istituto ’Mercantini’ di Ripatransone. Entusiasta l’assessore alla cultura Daniela Luciani: "E’ molto bello coinvolgere i giovani in queste esperienze, anche perché ci da modo di rivalutarli. Si fanno giudizi negativi su di loro per il modo di essere superficiali, legati solo agli strumenti digitali, ai social, poco reattivi agli stimoli della realtà di oggi. Abbiamo visto che non è così. Quando i ragazzi ricevono imput giusti e la scuola ha un grande merito in questo ruolo, i giovani reagiscono e lo fanno con entusiasmo A fine giornata erano tutti felici di aver svolto questo compito, vincendo l’emozione di stare sul palcoscenico rassicurati da altri giovani, quelli del Fai. Il messaggio che arriva da docenti e dirigente scolastico, è che partecipare a questi eventi fa bene ai giovani e alla società".

Marcello Iezzi