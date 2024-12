Borghi in moto, il trionfo di Offida

Offida si aggiudica il primo posto nel Trofeo Borghi in Moto 2024, promosso da I Borghi più Belli d’Italia, per essere stata la città più visitata dai motociclisti. "Questo risultato dimostra concretamente la crescita e l’appeal del nostro Comune nel settore turistico – commenta l’assessore al turismo, Isabella Bosano – frutto di impegno, programmazione e investimenti da parte dell’amministrazione e degli operatori di settore". "Una straordinaria notizia e una grandissima soddisfazione non solo per l’amministrazione comunale ma per tutta la nostra comunità"conclude il sindaco Luigi Massa.