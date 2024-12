Borsa di studio nel nome di Vitelli

La natura e la gioventù si fondono. Nel ricordo dell’approccio appassionato e concreto di Gabriele Vitelli alla vita e alla sua professione, la sua famiglia ha istituito una borsa di studio per premiare i ragazzi più meritevoli dell’Istituto Ulpiani di Ascoli. E’ stata assegnata a Benedetta Alfonsi in memoria del ricercatore presso il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, venuto a mancare nel 2020. Per quarant’anni, Gabriele Vitelli ha operato come ricercato al CREA e, grazie alle sue straordinarie capacità, ha contributo in modo significativo a importanti ricerche nel settore agronomico e, in particolare, in quello del miglioramento genetico, con numerose pubblicazioni sia italiane che estere. Con la sua apertura verso il progresso scientifico e culturale, è divenuto un punto di riferimento per i giovani ricercatori e studiosi del settore. Un riconoscimento speciale alla giovane talentuosa Benedetta, esempio prezioso di passione per la ricerca.