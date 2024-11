Borsa mediterranea del turismo: anche Cupra tra i protagonisti

Grande soddisfazione per gli amministratori di Cupra Marittima presenti alla 26esima Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico per la presentazione del progetto di valorizzazione dell’Archivio Storico Comunale. Progetto cofinanziato dalla Regione Marche, autorizzato e selezionato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche ed ospitato nello stand del Ministero della Cultura. Il progetto è stato presentato in convegno e ha riscosso interesse tra i visitatori e tra le istituzioni presenti. Sono intervenuti il soprintendente Archivistico delle Marche, Benedetto Luigi Compagnoni, l’assessore alla Cultura e Turismo di Cupra, Daniela Luciani e il consigliere ai Beni Storici e Archeologici Eliana Ameli, per la ditta Studio Logico, che ha curato la realizzazione del gioco, Antonello Bellanca.

"Questa partecipazione è una vetrina fondamentale per il paese – afferma il sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni – e rappresenta un’opportunità per portare avanti il progetto di destagionalizzazione del turismo, ad esaltare non solo l’aspetto balneare, ma anche le bellezze culturali, storiche e archeologiche del nostro territorio".

Per l’assessore Daniela Luciani la partecipazione alla Borsa ha rappresentato un’occasione straordinaria di visibilità per il paese in un contesto così importante e dal carattere internazionale. Si tratta di un progetto che ha inoltre permesso il confronto e lo scambio con altre realtà più note e grandi, esperienze da cui poter prendere ispirazione per valorizzare al meglio e rendere sempre più fruibili i beni storico-archeologici del territorio cuprense.

Marcello Iezzi