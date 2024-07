Brugni vicesindaco: "Attenzione al sociale, più case popolari e anziani da tutelare"

Massimiliano Brugni, classe 1974, è assessore dal 2009. Oggi, oltre al ruolo di assessore con delega a Servizi sociali, alloggi popolari, disabilità e relativi trasporti, rapporti con associazioni di volontariato, asili nido è anche vice sindaco.

Nuovo mandato stavolta da vicesindaco, come si sente?

"Sono estremamente contento di questo incarico, e ringrazio il sindaco che mi ha dato questa opportunità. Sono il vice sindaco di Ascoli ma anche il vice di Marco, un sindaco che ha dato ampie risposte alle esigenze degli ascolani portando in città tante politiche innovative. E poi, sono contento perché mi potrò rioccupare dei Servizi sociali, visto che tanto è stato fatto ma ancora tanto c’è da fare".

È un ruolo privilegiato dal quale guardare la città, qual è per lei il problema più grande di Ascoli?

"Non è possibile stilare una classifica ma visto il mio mandato ho avuto e ho sotto mano la situazione cittadina sotto il profilo della quotidianità delle persone. Vedo tanta fragilità che cerchiamo di seguirle e migliorare, il nostro impegno va alle famiglie, alle persone con disabilità, agli anziani, a chi è in condizione di fragilità economico, con l’obiettivo di mettere in campo progetti molti dei quali innovativi".

Qual è l’obiettivo che si è prefissato di raggiungere?

"Tra le cose, dobbiamo aumentare la risposta della problematica abitativa della città. Continueremo, anche grazie al progetto Pinqua, a creare notevoli numeri di appartamenti gestiti anche nell’ottica dell’housing sociale. Già i nostri uffici lavorano per la nuova graduatoria sull’assegnazione delle case popolari. Per la disabilità tante cose in campo: durante il primo mandato abbiamo proposto il progetto ‘dopo di noi’, ovvero un appartamento a disposizione per chi ha disabilità, con un servizio di supporto. Ora ne arriveranno 4 nuovi, al Ferrucci. La nostra attenzione è anche per gli anziani, la spina dorsale della nostra città, che crescono, e quindi noi cresciamo con loro in quanto a servizi, supportando le famiglie e le persone stesse, con circoli, progetti specifici, attività culturale e sportiva. Ecco perché ‘antenne per un sorriso’ ripartirà a breve, ovvero il progetto nato lo scorso anno per mappare le persone sole o non autosufficienti da monitorare con chiamate e visite periodiche, in questo l’appello è per i cittadini: aiutateci con la segnalazione di chi è solo o in difficoltà".

Ottavia Firmani