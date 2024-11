Cambiano gli orari alla ricicleria: si passa ai turni invernali

Dall’11 novembre la ricicleria di Cupra Marittima osserverà l’orario invernale: mercoledì e sabato dalle 8,45 alle 12,00. Per agevolare le operazioni di conferimento, gli utenti sono tenuti a separare correttamente i vari tipi di rifiuto prima di accedere alla ricicleria. Gli operatori vigileranno sul corretto conferimento, riservandosi di non accettare eventuale materiale non conforme, o quantità eccessive non rientranti nella categoria "rifiuto urbano". Il Comune ricorda che per rifiuti urbani si intendono i rifiuti domestici provenienti dalle civili abitazioni e derivanti dalle normali attività quotidiane, oltre ai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non residenziali, che possono essere assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. La ricicleria può essere utilizzata per conferire solamente i rifiuti urbani, altre tipologie di rifiuti o ingenti quantitativi dovranno essere smaltiti avvalendosi di ditte specializzate private. L’amministrazione ricorda anche che c’ è ’l’isola ecologica automatizzata’ in via Taffetani, dove è sempre possibile a tutti conferite rifiuti, tutti i giorni, 24 ore su 24. Per attivarla è sufficiente avvicinare al lettore la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari.