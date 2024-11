Camilloni e un Atletico Ascoli senza limiti

E’ partita da ieri la vendita dei tagliandi per assistere alla sfida tra Atletico Ascoli e Vigor Senigallia in programma domenica alle 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’. La compagine del Patron Graziano Giordani rinfrancata dalla bella vittoria a Chieti, ora spera di tornare al successo anche tra le mura amiche. Quella di Chieti è stata una giornata speciale soprattutto per il difensore Manuel Camilloni, che domenica ha realizzato la sua prima rete in Serie D: "È stata una grande vittoria contro una grande squadra in un bellissimo stadio. I tre punti sono arrivati con una grossa prestazione e nonostante lo svantaggio iniziale dopo pochi minuti ci siamo rialzati subito continuando a giocare e andando a prenderci la vittoria che ci meritavamo. Noi pensiamo una domenica alla volta e per questo ogni partita ha lo stesso peso perché sappiamo di voler raggiungere il prima possibile la salvezza e siamo contenti del lavoro che stiamo facendo fin qui".

Lo scorso anno in quella porta aveva colpito una traversa... "Sì, è vero l’anno scorso avevo lasciato qualcosa in sospeso in quello stadio, ma questa volta non ho sbagliato e sono felice". Dove può arrivare questa squadra?

"È il mio secondo anno in questa società e sono veramente orgoglioso di farne parte perché quando ti trovi in un’ambiente vero e sano è molto più facile crescere giorno dopo giorno sia a livello individuale sia di collettivo. Sappiamo bene che il nostro primo obiettivo è salvarci e lavoreremo duramente per raggiungerlo il prima possibile. Quando avremmo raggiunto questo, come dice il mister, non ci porremo limiti mantenendo sempre le nostre idee e principi".

Domenica arriva la Vigor Senigallia, che gara sarà?

"Non ci sono gare facili in questo girone e la Vigor è una gran bella squadra. Noi però vogliamo tornare a vincere al Don Mauro Bartolini e ce la metteremo tutta".

Valerio Rosa