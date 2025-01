Carambola tra auto, ferita dottoressa

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di San Benedetto per fare piena luce sull’incidente accaduto alle sette di ieri mattina all’incrocio fra la statale Adriatica e via Marche, a Grottammare. Nello schianto sono rimaste coinvolte tre auto e una giovane donna è rimasta ferita mentre il conducente di una delle auto coinvolte dopo il sinistro ha lasciato sul posto la vettura allontanandosi a piedi.

Nella carambola è rimasta ferita S. S. di 31 anni dottoressa di Osimo, che alla guida di una Ford e stava andando al lavoro in una struttura sanitaria della Riviera delle Palme. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso, ma non avrebbe riportato danni importanti in seguito all’incidente.

I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti: una Jeep condotta da un imprenditore locale e una vecchia station wagon, intestata a una donna, regolarmente assicurata e revisionata. I militari sperano di risalire alla persona che si è allontanata dopo l’incidente, pare, in compagnia di un passeggero.