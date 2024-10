Cartellone di ottobre. Da Teresa Mannino al trekking urbano: un mese di eventi

Con l’inizio della Festa del Cioccolato in programma ieri, si è aperto il ricco programma di eventi autunnali in città. Ad esempio già domani alle 16 al Parco di via Verdi a Porta Cappuccina ci sarà un altro appuntamento e si proseguirà nel cartellone delle iniziative organizzate sotto le cento torri con ‘In gioco tra parchi e piazze’, un progetto per l’inclusività e la valorizzazione di parchi cittadini. In caso di maltempo i laboratori verranno effettuati negli spazi del ‘Centro Sintonia’ in Corso Mazzini 54. Qui si svolgerà anche il secondo appuntamento di giovedì pomeriggio.

Si arriva così al prossimo fine settimana, a iniziare da venerdì 11 quando ci sarà invece l’evento ‘App - Ascoli Piceno Present’. Si tratta del ‘IX Festival delle arti sceniche contemporanee’ con una serie di spettacoli itineranti. Al Teatro dei Filarmonici alle ore 19 andrà in scena ‘Anna Cappelli’ di Annibale Ruccello, con Valentina Picello.

Al Teatro Ventidio Basso alle ore 21 ci sarà Ashes Muta Imago drammaturgia e regia di Riccardo Fazi, Premio Ubu 2022 ‘Miglior progetto sonoro’ e a Marco Cavalcoli come ‘Migliore attore e performer’. Nella ex Chiesa di Sant’Andrea alle ore 22.15 andrà in scena ‘Sleeping Beauty Outdoor’ spettacolo di danza ispirato a ‘La bella addormentata’, con coreografia di Nyko Piscopo. Nella ex Chiesa di San Pietro in Castello, poi, alle ore 23 sarà la volta del concerto di Ryley Walker, uno dei nomi di punta del cantautorato americano contemporaneo.

Sabato 12 ottobre, in occasione dell’85esimo anniversario dell’Avis, dalle ore 16 ci sarà ‘Donatore x 1 giorno’: il Laboratorio di manipolazione dell’argilla rivolto ai bambini e tenuto dalle Maestre Ceramiste Barbara Tomassini e Barbara Collina. Si passa poi al fine settimana successivo, quello cioè di sabato 19 e domenica 20 ottobre quando nel Chiostro di Sant’Agostino è in programma ‘Vinipendenti Off - La giostra dei vini naturali’. Sempre sabato 19 alle ore 17 nella Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani ci sarà la Cerimonia di premiazione della VI edizione Premio letterario nazionale ‘Città di Ascoli Piceno’.

Quindi spazio alla comicità sul palco del Massimo cittadino. Da sabato sera alle 20.30 al Teatro Ventidio Basso e fino a mercoledì 23, andrà in scena lo spettacolo di Teresa Mannino (foto) dal titolo ‘Il giaguaro mi guarda storto’. Domenica 20 ottobre a Colle San Marco ci sarà ‘Rampirosa’: 13° pedalata in MTB al femminile con tre percorsi di diversa difficoltà. Domenica 27 alle ore 9 ci sarà la ‘Mezza Maratona di Ascoli’ con partenza da Acquasanta Terme ed arrivo in Piazza Arringo. Nel pomeriggio alle 18 all’Auditorium Neroni è in programma il ìFestival Sfide - Io suono italiano ‘800 Paganini e il violino virtuoso con Clarissa Bevilacqua violino solo. Infine, giovedì 31 ottobre ci sarà la XXI Giornata del Trekking Urbano dal Ponte Maggiore all Colle dell’Annunziata.

Valerio Rosa