Castel di Lama, Bochicchio: "Spese aumentate, così è insostenibile"

Si è svolto lunedì scorso, a Castel di Lama, il consiglio comunale. Tre i punti all’ordine del giorno fra cui la variazione dei bilancio di previsione 2024-26 e parziale destinazione di avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio precedente. Durante l’assise è stata anche discussa la definizione dei criteri di distribuzione degli incentivi economici per l’utilizzo dell’eco app per il tracciamento della raccolta differenziata. All’opposizione presente solo Alessandra Egidi. Tra le novità emerse c’è che il Comune ha ottenuto un finanziamento di 630mila euro per il dissesto idrogeologico, tramite un bando digitale, ottenuto con il massimo del punteggio. E’ stato l’assessore Domenico Angelini a relazionare in merito: "Si tratta – ha detto Angelini – di un finanziamento che abbiamo intercettato riguardo la progettazione di tre interventi, per tre importanti borghi, che hanno avuto problemi di dissesto: la strada di via della Scrofa, che collega Villa Sant’Antonio a Chiarini, la strada Sette Cani, che collega via Mellone, la strada per Cabbiano a contrada Valentino e infine le vie del borgo di Sambuco e la strada che collega alla fonte e al lavatoio. Si tratta solo di progettazioni, ci auguriamo che vengano finanziati anche i progetti". Il sindaco Mauro Bochicchio ha posto l’accento sulla spesa dei servizi che quest’anno lievita a 547mila euro, di cui 437mila euro a carico del Comune. "Una spesa – ha sottolineato il primo cittadino – ormai non più sostenibile, anche alla luce del fatto che presto ripartiranno anche i mutui. La spesa è dovuta a molti bambini accolti in comunità protetta, un aumento considerevole per l’assistenza domiciliare per disabili e per persone in difficoltà. Stiamo valutando – ha proseguito il Sindaco – di trovare soluzioni per ridurre le spese. Al momento abbiamo aggiunto circa 80mila euro, ma stiamo lavorando per risolvere il problema". Il consigliere di opposizione Egidi si è astenuta al voto augurandosi che i servizi vengano mantenuti e rimangano efficienti.