C’è la ’Mezza Maratona’. Una domenica di corsa

Da Acquasanta ad Ascoli: saranno 21 chilometri da percorrere tutti d’un fiato. Fervono i preparativi per il grande appuntamento di domenica prossima con l’ormai famosa ‘Mezza Maratona’ che, partendo dalla nota località termale, attraverserà alcune delle zone più suggestive dell’entroterra fino a raggiungere il traguardo situato in città a piazza Arringo. Ieri mattina presso la sala Ceci della Pinacoteca Civica è avvenuta la presentazione della settima edizione della manifestazione sportiva. "Volevo ringraziare tutti perché anche quest’anno avremo questa mezza maratona – esordisce il sindaco Marco Fioravanti –. In particolare modo Sante Stangoni, sindaco di Acquasanta. Insieme siamo riusciti a dare un messaggio politico importante. Ovvero quello di Ascoli città metromontana che abbraccia appieno il recupero delle aree interne. Vi aspettiamo domenica, c’è ancora la possibilità di iscriversi. Parteciperò anche io". Quella programmata dall’Arengo sarà una delle manifestazioni sportive più rilevanti di quest’annata che traccerà la strada verso un 2025 dove le cento torri si renderanno protagoniste come città europea dello sport.

"Il mondo delle Olimpiadi nasce con la maratona a testimonianza di quanto questa disciplina è importante – aggiunge l’assessore Nico Stallone –. Questo grazie alla Picchio Running che ha pensato di favorire una partecipazione più ampia grazie alla mezza maratona. Una gara quindi accessibile a tutti, anche a chi non è un professionista. C’è già un accordo col comune di Ascoli nell’anno della città europea dello sport per provare a fare il salto di qualità con la partecipazione di atleti importanti di carattere nazionale. Aumenteremo ulteriormente così il numero dei soliti quattrocento atleti. Al di là della bellissima collaborazione con Acquasanta, l’arrivo a piazza Arringo vi posso assicurare che sarà molto emozionante. Infine un grazie va alla polizia municipale per il supporto". La migliore riuscita della manifestazione sarà garantito dall’Asd Picchiorunning, rappresentata da Etta Cesari ed Alberto Mazzocchi.

Domenica mattina alle 7.30 è previsto un servizio bus navetta gratuito da via Alcide De Gasperi che trasporterà i partecipanti fino ad Acqusanta. Immancabile il momento delle premiazioni al termine della gara. Per l’occasione saranno aperti anche gli spogliatoi della palestra dello Squarcia con la possibilità di poter fare la doccia.

Massimiliano Mariotti