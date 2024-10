Cinghiale travolto da due auto

Domenica sera due automobilisti al termine dell’Ascoli Mare, allo svincolo per Martinsicuro, hanno travolto un cinghiale che ha attraversato la carreggiata. La prima auto che ha centrato in pieno l’animale è andata semi distrutta, la seconda ha subito danni importanti. Il giovane conducente di una delle vetture ha fatto ricorso al pronto soccorso di San Benedetto. L’ungulato aveva un peso approssimativo di circa 70-80 chili, i cui resti sono stati recuperati dai volontari del Cras (Centri Recupero Animali Selvatici: "Noi ci occupiamo del recupero animali in un ampio territorio, veniamo chiamati almeno una volta giorno nel Piceno e spesso si tratta di incidenti stradali". Sul posto per i rilievi tecnici dell’accaduto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Ascoli che si è occupata anche della viabilità, a quell’ora piuttosto consistenze verso mare, per cui ci sono stati lunghi incolonnamenti.