Colli si tuffa due giorni nel cosplay

Torna a Colli del Tronto, nel Parco della Pace, il 28 e 29 settembre ’Comics and Games’, che si preannuncia uno degli eventi più attesi per gli appassionati di cultura pop, fumetti e giochi. Sarà una vera e propria festa del divertimento, con un programma ricco di attrazioni che soddisferà tutti i gusti. Gli organizzatori hanno preparato una serie di novità per far sì che Colli Comics and Games sia uno degli appuntamenti più amanti del genere. Un’importante novità di quest’anno sarà l’ampia area carte collezionabili e tornei. Si potranno trovare alcuni dei giochi di carte più amati e seguiti a livello globale, tra cui One Piece Card Game, Pokémon, Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Digimon e il più recente Lorcana. Gli organizzatori hanno previsto tornei per ogni livello di esperienza, dando la possibilità sia ai veterani che ai neofiti di misurarsi con avversari e testare le proprie abilità. Per i fan dei giochi da tavolo e di ruolo sarà allestita l’area Boardgames e Dungeons and Dragons. Per l’occasione verrà creata anche un’area ristoro con una vasta offerta gastronomica. Per gli amanti dell’arte e del disegno si terrà l’Artist Alley, che rappresenterà il cuore pulsante della creatività. Ci sarà anche l’area Standisti che riserverà ai partecipanti tante sorprese. Gli organizzatori hanno previsto anche spettacoli e performance dal vivo, tra questi, lo spettacolo di danza proposto dall’Akkademia delle Fate. Inoltre si terrà il concerto dei Misfits, una band che farà rivivere le sigle dei cartoni animati più amati. Un altro momento clou sarà il workshop dedicato ai Ghostbusters per celebrare il 40° anniversario del celebre franchise, inoltre lo spettacolo a tema Ghostbusters con Giustinik. Domenica 29 settembre sarà il giorno della tanto attesa gara cosplay, un appuntamento fisso per tutti gli appassionati del genere.