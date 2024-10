Congresso dei medici cattolici. Una tre giorni per parlare delle sfide del contemporaneo

Tre giorni interamente dedicati alle sfide contemporanee della medicina. Si terrà sotto le cento torri, dal 3 al 5 ottobre, il 28esimo congresso nazionale dell’associazione medici cattolici italiani (Amci). La presentazione delle iniziative allestite sono state presentate stamattina presso l’Episcopio di Ascoli alla presenza di Monsignor Gianpiero Palmieri. "Siamo contenti ed onorati della possibilità di avere qui questo convegno estremamente interessante – commenta l’Arcivescovo -. Si tratta di un approfondimento dal punto di vista medico che sarà fatto avendo anche una visione antropologica del cristianesimo. Tante le sfide che saranno affrontate. Dalle cure alle tecnologie passando per l’intelligenza artificiale. Ci saranno relatori di alto profilo. Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto e allestito il congresso". Dopo le due edizioni del 2008 e del 2017 il congresso sarà ospitato nuovamente ad Ascoli. Per l’occasione l’Arengo ha voluto mettere a disposizione i propri spazi più suggestivi. "Il comune e il sindaco di cui porto i saluti – aggiunge il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono - hanno subito sposato questa iniziativa. Sappiamo la portata dell’importanza delle tematiche affrontate e magari far diventare per questi tre giorni Ascoli capitale dei medici sarà un momento importante. Da parte nostra c’è pieno appoggio e abbiamo messo a disposizione le strutture per favorire la migliore riuscita". Prevista la presenza di circa 200 medici provenienti da ogni zona d’Italia. In quei giorni i partecipanti alloggeranno in città nelle strutture ricettive presenti e avranno modo di visitare i musei e ammirare le bellezze offerte. Nella realizzazione del congresso ancora una volta è stato rilevante il contributo offerto dalla Fondazione Carisap. "L’iniziativa sostenuta rientra in un bando aperto denominato ‘premi e convegni’ che non avrà scadenza fino all’esaurimento dei fondi previsti – spiega il presidente Maurizio Frascarelli -. La finalità che si intende raggiungere è quella della promozione del territorio con il contestuale incremento delle presenze. Questo convegno risponde appieno proprio a queste finalità e così lo abbiamo sostenuto con un contributo di 30mila euro". La serie di momenti allestiti si aprirà venerdì 3 ottobre con la celebrazione eucaristica in cattedrale alle ore 16.30. Il giorno seguente nella sala della Vittoria della pinacoteca civica previsto l’avvio dei lavori con cinque tavole rotonde incentrate su varie tematiche.

Massimiliano Mariotti