Continue botte alla moglie. Mesi da incubo in casa, alla fine lei lo denuncia

Nella giornata dedicata alla lotta contro lo spregevole fenomeno della violenza delle donne è opportuno sottolineare che, purtroppo, le aule dei tribunali quotidianamente si occupano di vicende di prevaricazione nei loro confronti. La cosa più avvilente è che per lo più si tratta di episodi che avvengono all’interno del nucleo familiare, anche coinvolgendo i figli, talvolta costretti loro malgrado ad assistere a episodi di papà che umiliano, minacciano e picchiano la loro mamma. Davanti al tribunale di Teramo giusto ieri si è svolta un’udienza riguardante un marito e sua moglie. La Procura ha chiesto la condanna a 8 mesi nei confronti di un abruzzese 68enne accusato di aver picchiato la consorte, una donna ascolana. I fatti oggetto del processo risalgono al periodo fra la fine del 2020 e l’estate del 2021. Un lasso di tempo in cui i rapporti interni alla coppia si sono fortemente deteriorati e l’uomo avrebbe preso a offendere, minacciare e picchiare la consorte. A seguito di un banale litigio, l’avrebbe colpita con schiaffi sul corpo procurandole ematomi diffusi sulle braccia e sulle gambe. Una lite avvenuta ad Ascoli prima di Natale 2020 quando l’uomo avrebbe usato violenza fisica nei confronti della donna strattonandola e picchiandola.

Stessa cosa la moglie ha riferito in denuncia è accaduta nei mesi successivi in altre due circostanze, una delle quali nella loro abitazione in un comune del vicino Abruzzo, quando l’avrebbe colpita procurandole un ematoma sul dorso della mano e mandando in frantumi il cellulare. Episodi violenti accompagnati da frase oltremodo offensive nei confronti della moglie. "Puttana, zoccola", e giù schiaffi e pugni tanto da procurargli la tumefazione dell’occhio destro e della mandibola, facendole saltare un dente così come avvenuto a luglio 2021 presso la loro abitazione abruzzese; la minacciava che avrebbe procurato una paralisi, in modo da poter comunque godere dei suoi beni patrimoniali. Una serie di comportamenti che hanno infine spinto la donna ascolana a denunciarlo e a costituirsi parte civile, assistita dall’avvocato Mauro Gionni. L’uomo, difeso dall’avvocato Florindo Tribotti, è accusato di percosse e minacce con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni domestiche e minaccia grave. L’imputato è per altro gravato da recidiva infraquinquennale.

Peppe Ercoli