Contrade isolate tra i ponti. I cittadini firmano l’istanza : "Siamo tanti e stufi di aspettare"

Un ponte murato con la terra, un altro pericolante, una popolazione che chiede in ogni modo di farsi ascoltare, un autunno alle porte, un groviglio burocratico, alberi che cadono e pericolosi pendii scoscesi. Gli ingredienti per una tragedia ci sono tutti. E il gruppo di anziani che abita le condrade Ascensione e Icone lo sa bene. Per questo sta facendo di tutto per cambiare la situazione il prima possibile.

Torniamo dunque a parlare della strada provinciale 178, nei tratti che ricadono nel territorio del Comune di Rotella. Eravamo rimasti alla risposta, dopo l’appello della popolazione di quelle zone, comunicata dall’Amministrazione provinciale. Le precisazioni arrivano a seguito dell’emanazione di ordinanze da parte del servizio viabilità provinciale, e riguardano nello specifico il limite massimo di peso sostenuto dall’unico ponte transitabile (3,5 tonnellate secondo la nota dell’amministrazione) e la larghezza dei restringimenti apposti nello stesso ponte. "Dalla provincia hanno comunicato che il limite massimo di peso sull’unico ponte transitabile è di 3,5 tonnellate – aveva risposto Giampaolo Meneghelli, portavoce delle due comunità di anziani – e che dunque qualsiasi mezzo di pubblico soccorso entro tale limite (autoambulanze comprese) potrebbe passare. E difatti, oggi è così. Oggi però, perché fino a pochi giorni fa i cartelli di pubblica segnaletica relativi alla portata massima su tutte e due i ponti in questione fissavano il limite a 2,5 tonnellate, dunque non transitabile per autoambulanze. Per quanto riguarda i restringimenti, di scarsi 3 metrisono stati ‘riassestati’ il 2 agosto, in quanto le paratie plastificate erano piegate dal necessario transito di qualche trattore e furgone alimentare". Ora però i cittadini sono stufi. Per questo si sono riuniti: "La popolazione delle località – fanno sapere in una nota – ha aderito in massa alla convocazione di un’assemblea popolare, tenutasi nella sala consigliare del Comune di Rotella, per la raccolta delle firme di un’istanza, volta ad affermare la necessità improrogabile di avere una risposta tangibile, e non promesse, dall’Amministrazione Provinciale di Ascoli o dalle altre istituzioni per la soluzione definitiva dei problemi di cui all’oggetto". Una riunione che ha avuto come conclusione un documento complessivo di sei fogli firmato da tutti i presenti. Le firme raccolte sono 146. 146 persone che hanno deciso di farsi avanti per risolvere un problema annoso che sembra non giungere mai ad una conclusione.

Ottavia Firmani