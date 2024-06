Contratto da prof per il classe 2006. Augusto Bando

Domani mattina si apre ufficialmente il cantiere per il rifacimento della nuova curva sud dopo una lunghissima attesa. Nei giorni scorsi era arrivato l’ok sul progetto definitivo ed esecutivo come secondo l’iter previsto. Il nuovo settore sarà una tribuna da 4mila posti simile alla tribuna Mazzone. Il costo dell’opera si attesta attorno ai 7 milioni di euro.

Nel frattempo ieri è arrivato il primo contratto da professionista per il classe 2006 Augusto Bando (foto). Ieri l’Ascoli ha annunciato la firma del vincolo contrattuale con il giovane centrocampista della Primavera. Questo sarà il primo di una serie di tesseramenti che il club bianconero ha annunciato di formalizzare nei prossimi giorni. Abruzzese di Ortona, Bando si è legato al Picchio fino al 2027. "Non nascondo che stanotte ho fatto tanta fatica ad addormentarmi – commenta –. Ringrazio la società per questa opportunità, sono molto contento. La dedica è per la mia famiglia che mi ha aiutato tanto nei momenti difficili, facendo molti sacrifici per me. Mi seguono spesso, mentre i nonni fanno il tifo da casa. Lo scorso anno la sconfitta in finale col Monza era stata una delusione difficile da digerire, ma quest’anno sono rimasto ancor più male perché mi sentivo più parte integrante del gruppo. L’obiettivo è di migliorare sempre e cercare di andare in prima squadra. Sono un play tecnico. Mi piace avere palla al piede, essere servito e giocare palloni".

Sempre in relazione al settore giovanile un gruppo di genitori dei ragazzi della formazione under 13 dell’attività di base hanno chiesto di poter intervenire in merito al nostro articolo pubblicato nella giornata di lunedì: "Contestiamo quanto riportato, poiché non condividiamo il contenuto non rispondente alla verità dei fatti, né per ciò che concerne la gestione dei ragazzi che è stata eccellente sotto il profilo umano e calcistico da parte dell’ottimo staff in questione, né per ciò che attiene alla sfera dei risultati ottenuti, che sono del tutto falsati".