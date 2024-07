Coppa Teodori spettacolo. Trionfa ancora Faggioli. Ma che duello con Fazzino

Emozioni fino all’ultima curva, alla 63esima edizione della Coppa Paolino Teodori, la storica cronoscalata che anche quest’anno si è disputata lungo i tornanti che da colle San Marco portano a San Giacomo e che ha regalato grande spettacolo anche grazie alla straordinaria organizzazione curata dal gruppo sportivo dell’Automobile Club ascolana. A trionfare, per la quattordicesima volta, divenendo sempre più leader nell’albo d’oro della manifestazione, è stato Simone Faggioli. Il pilota fiorentino della Best Lap ha vinto entrambe le salite di gara in 2’13’’68 e 2’13’’84, tempi fotocopia che hanno confermato la prova d’esperienza e carattere propria del campione, capace di colmare ogni eventuale lacuna con classe e determinazione. Seconda piazza per il 24enne siciliano Luigi Fazzino, il pilota siracusano di Melilli che continua nella proficua progressione al volante della Osella PA 30 Zytek e sulla quale ha testato delle novità. Terzo posto per il lucano di Vimotorsport Achille Lombardi al volante dell’Osella PA 21 4C Turbo con cui è stato tenace e concreto nel realizzare due salite di gara eccellenti, capace di mantenere la concentrazione anche quando una bandiera rossa ha determinato per lui la ripartenza in gara 2. Nelle prime cinque posizioni il sempre concreto trapanese Francesco Conticelli, seguito dal trentino Diego Degasperi, decisamente a suo agio sulla Norma M20 FC. Ha ancora stupito tra le Sportcar il giovane nisseno Andrea Di Caro che sulla Nova Proto ha vinto la categoria per la quarta volta di seguito.

Un bel duello ravvicinato sul filo dei centesimi di secondo con l’umbro Filippo Ferretti, che sulla Wolf Thunder ha fatto il pieno di punti nel tricolore Junior. Proprio nel monomarca Wolf primato per il catanese Luca Caruso. Nel gruppo CN, poi, successo per il laziale Alberto Scarafone. Per le vetture coperte eccellente prestazione in entrambe le gare per il bolognese Manuel Dondi, che ha dominato il gruppo E2SH sulla Fiat X1/9 Alfa Romeo in versione silhouette. Il calabrese Giuseppe Aragona ha vinto il gruppoE1 sulla generosa Volkswagen Golf 7. Marco Iacoangeli ha vinto entrambe le gare di gruppo GT al volante della BMW Z4 GT3. Doppietta del pugliese Giacomo Liuzzi in gruppo Racing Start Plus Turbo, mentre ha fatto la voce grossa tra i motori aspirati l’abruzzese Fabio Titi su Peugeot 106 S16. Anna Maria Fumo ha collezionato un nuovo successo in Racing Start Cup. Infine, tra le motorizzazioni aspirate doppia affermazione del salernitano Antonio Vassallo.

Passa in archivio, dunque, un’edizione ricca di sorprese e di emozioni, che ancora una volta ha richiamato lungo i tornanti ascolani migliaia di spettatori, rappresentando una straordinaria vetrina per tutto il Piceno.

Matteo Porfiri