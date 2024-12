"Così portiamo il mare in montagna"

La magia del Natale parte da Cupra Marittima. L’iniziativa, ’Caly Christmas Tour 2024’, promossa da Milva Ricci, titolare del camping villaggio Calypso e presidente dell’Acot (associazione cuprense operatori turistici) intende promuovere il territorio ’portando il mare’ fin sulle Alpi. Si tratta della seconda edizione che si svolgerà da oggi a domenica prossima e porterà regali e auguri in diverse località italiane. Un viaggio di oltre 1500 chilometri, dalla Valle d’Aosta fino a Treviso, con protagonista assoluta Caly, la mascotte del villaggio, che insieme allo staff guiderà questa carovana di solidarietà e magia. Il Caly Christmas Tour non è solo un evento natalizio, ma anche un modo per far conoscere l’ospitalità, fidelizzare la clientela e i valori del territorio di Cupra Marittima. Da anni, il Camping Villaggio Calypso è ambasciatore delle eccellenze locali, accogliendo ospiti da tutta Italia e estero, offrendo esperienze che valorizzano il territorio, il mare, le tradizioni e la gastronomia della Riviera delle Palme. "L’obiettivo del tour – spiega Milva, coordinatrice dell’iniziativa – è portare un sorriso e un po’ della magia che viviamo qui a Cupra Marittima anche nelle case di chi non può essere con noi durante le feste. Andiamo a trovare le famiglie che sono state già in vacanza a Cupra Marittima, ci incontriamo direttamente nelle loro case per un caffè o un aperitivo, i bimbi sono felicissimi di rivedere la loro mascotte e ricevere doni da Caly (un polipo gigante). Per la maggior parte dei bambini è una sorpresa, poiché i genitori hanno promesso di non avvertirli".

Un evento che unisce generosità, spirito natalizio e la promozione di un territorio unico. Cupra Marittima si conferma ancora una volta una piccola stella, dove ci sono professionisti della ricezione capaci da farla brillare anche a Natale. "Si tratta di una bellissima iniziativa di fidelizzazione del cliente e che al nostro paese e al nostro territorio consente di avere una maggiore visibilità, una connotazione importante per quanto riguarda la qualità del servizio che le strutture riescono ad offrire al cliente – afferma il sindaco Piersimoni – Come amministrazione, in collaborazione con le associazioni, stiamo già pianificando la prossima estate cercando sempre di raggiungere nuova clientela e allungare la stagione. In quest’ottica abbiamo in animo di riorganizzare la manifestazione di Triathlon nel ponte del 25 aprile".

