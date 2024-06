Cupra, gli incassi dalle multe sono da record

Dopo la disamina dei ricavi provenienti dalle violazioni del codice stradale nei comuni dell’entroterra Piceno, ecco la situazione sulla costa: boom di incassi (e di violazioni) per San Benedetto, con il milione sfiorato nel 2023, Cupra supera Ascoli con 650mila euro di cassa, Grottammare rimane costante negli anni, con circa 450mila euro, e Monteprandone in calo guadagna ‘solo’ 183mila euro. Il ministero degli Interni ha infatti appena rilasciato i dati riferiti all’anno passato in merito ai proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme del codice della strada, elaborati sulla base dalla contabilità rilasciata dai vari comuni. Per la situazione dell’entroterra, abbiamo Ascoli con quasi 600mila, Monsampolo, con quasi 300mila euro di incassi, e Colli del Tronto con 133mila. In generale, nel Piceno, ingressi in calo rispetto al 2022. Sulla costa la situazione cambia: San Benedetto con i suoi 47.034 abitanti registra, nel 2023, 939.569 euro di ricavi di cui 548.542 spesi poi per la realizzazione di opere di miglioria e manutenzione del manto stradale, completate all’incirca al 90%. Controtendenza, appunto, rispetto ai comuni in cui il 2022 era stato più proficuo, il comune di San Benedetto dichiara 828.398 euro nel 2022 e 688.037 euro nel 2021, dunque meno dello scorso anno. Sebbene gli incassi siano in crescita, la parte utilizzata per la manutenzione non risulta variare molto: passa dai 543.247 euro utilizzati nel 2021, ai 595.443 euro nel 2022, ai 548.542 euro nel 2023. La percentuale di realizzazione si abbassa leggermente.

Grottammare, che di abitanti ne conta 15.890 ad oggi, chiude il 2023 con 457.302 euro di multe in cassa, di questi 110.860 riutilizzati. Costante negli anni, anche nel 2022 e nel 2021 aveva raggiunto la soglia dei 450mila, ma nel 2022 di questi ne aveva reinvestiti molti di più: 251mila. Monteprandone rispetta il trend locale, e tocca i 180mila, dopo anni di incassi molto più elevati: 276mila euro nel 2022 e 366mila nel 2021. E poi, il caso strano: Cupra Marittima, che di abitanti ne ha solo 5.380, ha raggranellato nello scorso anno ben 657.775 euro provenienti dalle sanzioni stradali, di questi, 332mila sono stati riutilizzati. E anche negli scorsi anni la situazione non era molto diversa: già nel 2022 i ricavi si aggiravano sui 600mila euro, in crescita rispetto ai ‘soli’ 434mila del 2021. Per avere un quadro più completo, anche i piccoli comuni sono stati presi in analisi: Montefiore, che sfiora i 2mila abitanti, nello scorso anno ha potuto contare su 1.608 euro in più. Si tratta di una novità rispetto al solito, visto che nel 2022 e nel 2021 il Comune dichiara di non avere proventi.

Ottavia Firmani