Dalle opere alla giunta: "Le sfide dell’anno"

Ballarin, lungomare, piazza Montebello, composizione della giunta: sono questi i temi toccati dal sindaco Antonio Spazzafumo nel corso della conferenza stampa, tenuta assieme alla compagine assessorile, per esporre gli obiettivi di mandato per il 2025. Insomma, le principali opere messe in cantiere, e nel frattempo è stato presentato ufficialmente il nuovo assessore alla viabilità e polizia locale, Lorenzo Vesperini. Il primo cittadino è partito proprio dalla questione più scottante, discussa in commissione proprio tre giorni fa. Commissione nella quale la minoranza ha criticato gli elaborati per le differenze con l’idea progettuale presentata tre anni fa. "Il progetto è di Guido Canali – tuona Spazzafumo – l’altro giorno in commissione ho sentito tante notizie non vere. È vero che ci vorrà del tempo per arrivare alla soluzione che abbiamo ideato: i lavori verranno portati avanti nell’arco di due o tre anni, ma le strutture verranno completate entro giugno 2026". Spazzafumo ha parlato anche della porzione nord del parco: "Questa parte sarà dedicata agli eventi musicali. D’estate si potrebbe montare un palco e delle tribune rimovibili per piccoli spettacoli". Per quanto riguarda il lungomare, l’intervento sul segmento centrale – lungo circa 900 metri – è stata affidata ad una società che potrà iniziare per fare una prima parte dell’opera, ma il grosso dell’intervento di riqualificazione verrà fatto dopo settembre. L’amministrazione quindi punta molto sul restyling di piazza Montebello: "Tanti sindaci – prosegue Spazzafumo – l’hanno annunciata ma poi, però, le amministrazioni sono arrivate a termine senza giungere a risultati concreti".

In tal senso l’attuale squadra di governo ha in mano il piano di fattibilità e sta per ottenere l’elaborato esecutivo. Nel frattempo bisogna capire dove spostare la cabina elettrica al di sotto di via Palermo: come spiegato dal vicesindaco Tonino Capriotti, si sta portando avanti un confronto con Ferrovie per portarla all’interno del parcheggio adiacente alla stazione. Per l’eventuale spostamento dei chioschi dalla superficie, invece, si deve ancora ragionare con i rispettivi proprietari. I lavori dovrebbero iniziare dopo l’estate. Spazzafumo quindi ha offerto un chiarimento in merito alla nomina di Vesperini: "Non siamo l’unica amministrazione che ha cambiato due assessori – ha concluso il sindaco – Non entro nelle polemiche dei giorni scorsi: alla maggioranza ho dato delle indicazioni per l’assessore, dopodiché a decidere è il sindaco".

Giuseppe Di Marco