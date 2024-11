Dati della stagione domani incontro tra addetti ai lavori

L’osservatorio regionale del turismo valuta in un +2,94 sul 2023 il movimento turistico nelle Marche, con un aumento del 2,6% degli arrivi italiani ed un buon incremento di arrivi e presenze di turisti stranieri. Dati che sul campo, in provincia di Ascoli Piceno, salvo miracoli della matematica potrebbero essere ben diversi. Evidentemente il centro nord delle Marche ha avuto una maggiore promozione e appetibilità. A ogni modo, per fare il punto sulla situazione il comune di Cupra Marittima ha convocato gli operatori turistici e della balneazione all’incontro che si terrà domani, lunedì, alle ore 10 nella sala consiliare. L’incontro si pone l’obiettivo di creare un’occasione di confronto tra l’Amministrazione, la Pro loco e gli operatori turistici al fine di condividere il bilancio e le considerazioni sulla passata stagione estiva; suggerimenti e proposte di miglioramento della promozione turistica territoriale; proposte eventi per il calendario estivo 2025; eventuali altre idee e suggerimenti per arricchire l’offerta di servizi e di "esperienze" turistiche. Sarà fatta anche una relazione sui tre giorni di workshop organizzati dal Comune di San Benedetto, ma si parlerà anche di Bolkestein.