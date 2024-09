La denuncia di una minorenne: “Io stuprata sul lungomare”. Choc in riviera ad Ascoli, ora si indaga

Ascoli, 16 settembre 2024 – E’ estremamente delicata l’indagine sulla quale i carabinieri stanno lavorando sulla denuncia di una ragazza minorenne che è stata soccorsa, in stato confusionale, nella notte tra sabato e domenica.

La giovane si trovava nell’area del fossato dell’Albula compresa tra i ponti di via Piemonte e del lungomare. Era in stato apparentemente confusionale ed ha affermato ai suoi soccorritori di essere stata violentata poco prima in un’area del lungomare Nord. La giovane è stata accompagnata in ospedale e della vicenda sono subito stati informati i carabinieri della compagnia di San Benedetto. I militari hanno subito avviato le indagini dopo aver ricevuto conferma, dai sanitari, del fatto che effettivamente la visita medica aveva confermato che c’era stato, poco prima, un rapporto sessuale. Sull’indagine vige il massimo riserbo ma sembrerebbe che la ragazza abbia fornito indicazioni ai militari sull’identità del presunto stupratore.

Quella di ieri è stata così una giornata di grande lavoro per i militari al comando del capitano Francesco Tessitore che hanno ascoltato alcune testimonianze e stanno cercando di ricostruire con esattezza l’accaduto. Tutto sarebbe iniziato all’estremo Nord del lungomare di San Benedetto, a non troppa distanza dal giardino ’Nuttate de Luna’. Lì, stando a quanto riferito dalla ragazza, sarebbe avvenuta la violenza sessuale. Da quell’area la giovane si sarebbe poi allontanata per chiedere aiuto e chiamare i soccorsi spingendosi fino alla zona del torrente Albula.

Insomma una vicenda estremamente delicata anche in virtù della giovanissima età della ragazza che non ha ancora compiuto i diciotto anni. E proprio in considerazione della delicatezza della situazione chi sta lavorando alle indagini non vuole sbottonarsi e sta lavorando in stretto collegamento con la Procura della Repubblica che è stata informata del fatto e che vuole veder chiaro su tutta la brutta vicenda.

Di certo nelle prossime ore se ne saprà di più anche perché i militari avranno modo di parlare, già nella giornata di oggi, in maniera più approfondita e serena con la ragazza per chiarire ogni dettaglio e definire le circostanze nelle quali tutto si è consumato. Sarebbe stato identificato anche il presunto responsabile dell’accaduto che, però, negherebbe l’accusa di violenza sessuale.

Purtroppo non è la prima volta che si verificano simili denunce in Riviera. Negli anni passati erano arrivate denunce del genere per due casi balzati agli onori delle cronache: per un episodio accaduto lungo la pista ciclabile che si trova a Sud del lungomare di Grottammare e per un’altra vicenda consumata all’esterno di un locale di Porto d’Ascoli.