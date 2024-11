Disagi al sistema e nuova nomina

Giornata di disagi in tutte le Marche, e quindi anche nella provincia di Ascoli, per chi doveva prenotare una prestazione sanitaria rivolgendosi alla sanità pubblica. Nelle prime ore della mattinata si sono infatti verificate anomalie di funzionamento agli apparati di rete del datacenter regionale con conseguenti interruzioni della connettività degli applicativi regionali. L’interruzione – ha fatto sapere l’Ast – ha riguardato anche i servizi di prenotazione al Cup da parte dei cittadini. È stata esclusa la possibilità di attacco hacker in quanto le piattaforme sono regolarmente funzionanti, anche se non raggiungibili. Dunque un mero problema tecnico. Il team tecnico della Regione si è attivato da subito, lavorando per ripristinare la funzionalità nel più breve tempo possibile.

Intanto, è stata nominata la nuova coordinatrice infermieristica dell’unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia dell’ospedale ‘Madonna del soccorso’ di San Benedetto. L’incarico è stato conferito con determina della direttrice generale dell’Ast picena, Nicoletta Natalini, in seguito all’espletamento da parte dell’Azienda di una selezione interna avvenuta tra candidati in graduatoria, all’infermiera Romina Mattioli. Quella di quest’ultima è la quarta nomina, avvenuta in pochi mesi. L’incarico di Mattioli ha decorrenza dal primo novembre scorso e avrà la durata di cinque anni.