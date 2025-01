Discoteca a cielo aperto con Radio Azzurra e Dj. E ieri il concerto di Ron

Piazza Giorgini si è trasformata in discoteca per l’ultimo dell’anno. La temperatura abbastanza rigida non ha impedito a migliaia di persone di brindare all’arrivo del 2025. A partire dalle 22.30 l’animazione musicale è stata a cura di Radio Azzurra, della musica di Brunello e la voce di Paulina Pieprzka, poi, con l’approssimarsi dello scoccare della mezzanotte, il sindaco Antonio Spazzafumo e altri componenti della giunta sono saliti sul palco, per condividere con i cittadini il passaggio al 2025 con un breve messaggio augurale e il brindisi, preceduto dal consueto botto e dal getto di spumante verso quanti affollavano l’area circostante. Ad animare e infiammare la piazza poi ha pensato Dj Angelo di Radio Deejay, con la sua selezione musicale, che ha suscitato nel pubblico il desiderio di scatenarsi in ’pista’.

Festa anche il primo dell’anno: nel pomeriggio prima con l’esibizione del duo ’Opera Acustica’, composto dalla soprano Barbara De Angelis e dal chitarrista Maurizio Travaglini, poi con il concerto del cantautore Ron, che ha animato la piazza con i brani che lo hanno reso celebre. Palariviera gremito e pubblico entusiasta anche per il ’Concerto di Fine Anno’, organizzato dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia in collaborazione con il Comune, presentato sul palco dalla presidente Rita Virgili, con il saluto del primo cittadino e dell’assessore alla cultura Lia Sebastiani. Travolgente il programma, con l’esecuzione dei brani più belli dei tradizionali concerti di inizio e fine d’anno, eseguiti dall’Orchestra Sinfonica ’Gioacchino Rossini’ di Pesaro, una delle realtà concertistiche più importanti a livello internazionale, diretta magistralmente dal maestro Riccardo Bisatti: il pubblico ha potuto apprezzare ’Il barbiere di Siviglia’ di Rossini, l’’Arlesienne’ di Bizet, e ancora Shostakovich ed estratti dal balletto ’Raymonda’ di Glazunov, fino alla ’Marcia di Radetzky’ di Strauss. Il tutto impreziosito dagli interventi di danza degli allievi della scuola di danza ’Prima Musa’, esibiti sulle coreografie dei maestri Adriana Posta e Alberto Liberato Scioli.

Stefania Mezzina