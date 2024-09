Divieto allo stadio: stop a alcol e bevande

Torna il divieto di vendita di bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o di plastica, e di qualsiasi bevanda alcolica allo stadio Riviera delle Palme in occasione delle gare interne della Samb. Questo provvedimento è stato nuovamente sancito tramite un’ordinanza firmata dal sindaco Spazzafumo, confermando il divieto già esistente che riguarda sia l’uso di contenitori potenzialmente pericolosi, che possono essere lanciati in campo, sia il consumo di bevande alcoliche con una gradazione superiore al 5%. I divieti saranno operanti nelle tre ore antecedenti l’inizio delle partite e si protrarranno sino al termine delle due ore successive alla conclusione di ciascuna partita. L’ordinanza riguarda non solo i punti di ristoro interni allo stadio, ma anche tutti gli operatori commerciali, inclusi quelli ambulanti, presenti nell’area circostante il Riviera delle Palme. Il divieto si estende anche a tutte le attività operative lungo viale dello Sport, a partire dalla Statale 16 fino alla rotonda Roncarolo che si trova al termine della sopraelevata, fino a toccare anche l’area del campo di atletica e la parte ovest del lungomare che si trova a ridosso del campo Europa a sud. Inoltre, la restrizione interessa tutte le attività che si trovano fino all’intersezione tra viale dello Sport e via Voltattorni. Questo provvedimento mira a garantire che le partite della Samb si svolgano in un clima di sicurezza, prevenendo potenziali disordini che potrebbero derivare dall’abuso di alcol o dall’utilizzo di contenitori che possono essere usati in modo improprio dai tifosi. I divieti saranno operanti nelle tre ore antecedenti l’inizio delle partite e si protrarranno sino al termine delle due ore successive alla conclusione di ciascuna partita.

L’ordinanza vieta inoltre ai partecipanti alle manifestazioni di introdurre a qualsiasi titolo bevande soggette ai divieti nell’area dello stadio Riviera delle Palme, indipendentemente dalla finalità o dall’intenzione per la quale vengono portate.