Domani ’Babbo Natale arriva dal mare’

La Lega Navale Italiana comunica che a causa delle avverse condizioni meteomarine la manifestazione ’Babbo Natale arriva dal mare’, inizialmente prevista per oggi è stata spostata al giorno successivo, domenica 22 dicembre. L’evento giunto al decimo anno si terrà, come da consuetudine, all’interno dell’area portuale di san Benedetto, nella fascia oraria 16.30 - 19: rappresenta il festoso omaggio che l’associazione, a chiusura della propria programmazione annuale, dedica ai bambini e alle bambine della città. La Lega Navale Italiana invita bambini e famiglie a partecipare numerosi alla Festa di Babbo Natale Marinaio con appuntamento domenica pomeriggio presso il Piazzale Pinguino della Darsena turistica. Sarà possibile imbucare la propria letterina per Babbo Natale e saranno estratte in premio tre settimane di campus estivo di vela, canoa e pesca sportiva.