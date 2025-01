Domenica in scena la prima edizione ’Magic in Grotta’

Una nuova associazione si presenta agli appassionati del mondo ludico grottammarese. Domenica 26 gennaio il Circolo Sociale Ischia I, in zona Ascolani, ospiterà la prima edizione di ’Magic in Grotta’, organizzato dalla neonata associazione grottammarese Ludikosmo. Alle ore 15 avrà inizio un pomeriggio dedicato al gioco di Carte Collezionabili Magic the Gathering. La partecipazione al torneo di tipo ’Pauper’ è totalmente gratuita previa prenotazione obbligatoria al numero telefonico 3478223297. Premi per i primi tre classificati. L’evento è promosso in collaborazione con Gta Sun Beach. La giornata conclude il ciclo di tre domeniche promosse dall’Amministrazione comunale, dedicate alle diverse tipologie di gioco, che hanno coinvolto anche l’associazione Spazio Ludico per il tradizionale ’Giochi in Grotta’. L’assessore Lorenzo Rossi e la consigliera Martina Sciarroni dichiarano: "Questi pomeriggi ci rendono, ormai da anni, molto soddisfatti. Nel tempo, sono riusciti a raggiungere l’importante obiettivo di un coinvolgimento intergenerazionale. A questo si aggiunge l’emozione di assistere alla nascita di una nuova iniziativa ideata da un gruppo di ragazzi di Grottammare".