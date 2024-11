Donati attacca: "Solito perbenismo"

La giovanissima consigliera comunale di maggioranza, Caterina Donati, interviene sparando a zero contro i consiglieri di minoranza Catia Ciabattoni e Christian De Luna del Pd per non aver fatto suonare le campana a festa per l’introduzione del Dacur, il daspo urbano, e magari per aver espresso delle valutazioni critiche nei suoi confronti. Donati ne deduce che per il Pd sangiorgese non sarebbe un problema la delinquenza che può essere contrastata anche scacciando dalla città i responsabili. La consigliera attacca: "Si tratta del solito perbenismo buonista della sinistra che per non scontentare nessuno, non comprende il disvalore di tali comportamenti che generano insicurezza e pericolo". Secondo lei tali ’personaggi’, il riferimento è a Ciabattoni e De Luna, non dovrebbero celare il loro comportamento in scuse senza senso ma abbiano l’onestà intellettuale di ammettere che, per loro, "l’immigrazione incontrollata, la mancanza di regole e il controllo del territorio non sono una priorità! Che smettano con le loro battaglie ideologiche e di ignorare la responsabilità di salvaguardia della sicurezza della città che è dovere tanto della maggioranza quanto dell’opposizione: facciano finalmente l’interesse dei cittadini sangiorgesi. Come amministrazione non siamo disposti a tollerare atteggiamenti atti a minare la serenità pubblica: saremo sempre a favore del rispetto delle regole".