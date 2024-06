Donna morta a Ostia, via libera per i funerali

La Procura di Roma ieri mattina ha dato il via libera ai funerali di Angelina Soares De Souza, 46enne brasiliana da anni residente a Colli dove ha convissuto con un sambenedettese; dalla relazione è nata una figlia, affidata al padre naturale. Del suo omicidio avvenuto il 4 aprile scorso a Ostia si è autoaccusato il suo attuale compagno Dorin Nemtelea, 41enne moldavo che però non ha saputo fornire i particolari dell’accaduto. La magistratura non ha però dato l’autorizzazione alla cremazione, desiderio espresso in vittima dalla donna assassinata. Evidentemente la Procura vuole tenere aperta la possibilità di riesumare la salma, dovesse essere necessario ai fini dell’inchiesta aperta per omicidio volontario. Angelina sarà sepolta il 15 giugno nel cimitero di Ostia vecchia. La mattina dell’omicidio il cadavere fu trovato dopo essere precipitato da un terrazzo del palazzo in via Fasan ad Ostia. Nemtelea aveva parlato di un gesto volontario della De Souza; una versione che si è subito scontrata con il racconto di alcuni dei presenti a quell’ora nel palazzone che hanno riferito di furibonde liti fra i due. I risultati dell’autopsia sono molto importanti perché serviranno a stabilire se la 46enne brasiliana sia stata strangolata e gettata nel vuoto quando era ancora morta o se le è stato fatale il tragico volo. Ai medici il compito di dare risposte che attende la famiglia che segue l’inchiesta attraverso l’avvocato Umberto Gramenzi.

Peppe Ercoli