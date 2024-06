’Dono e solidarietà, gli esperti incontrano gli studenti in classe

‘Dono e solidarietà’. E’ il titolo del progetto che l’Avis di Acquasanta ha portato nelle scuole primarie dell’istituto comprensivo Tronto-Valfluvione in questo anno scolastico. Il dottor Daniele Carducci, la coordinatrice infermieristica del reparto di ematologia dell’ospedale di Ascoli Katia Manocchi e il presidente Emidio Tacconelli hanno incontrato gli studenti e gli insegnanti parlando loro dell’apparato cardiocircolatorio, del sangue e del significato della donazione. I bambini hanno partecipato alle lezioni in modo attivo, ponendo domande ed esprimendo la propria curiosità. Il progetto si è concluso nel mese di maggio con la proiezione del corto ‘L’eroe invisibile’ del regista Ernesto Vagnoni. Apprezzamenti e complimenti per l’iniziativa sono pervenuti del dirigente scolastico e da parte di tutto il personale docente coinvolto a partire da Paola Palma ed Ermanno Cellini. "Ringraziamo anche le amministrazioni comunali di Acquasanta e Arquata per la loro disponibilità – commenta l’Avis –, auspicando che questa esperienza possa proseguire negli anni futuri".