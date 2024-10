Dopo 32 anni la 3A si rincontra

Sembra ieri, eppure sono passati ben 32 anni. Il ristorante Antica Osteria del Borgo di San Benedetto ha fatto da cornice ad un rendez-vous davvero speciale. Un gruppo di ex compagni della classe 3° A della scuola media Carlo Allegretti di Monteprandone si è ritrovato dopo 32 anni dal diploma. E’ stata un’occasione per riabbracciarsi, rivivere i momenti che appartengono al periodo adolescenziale, condividere ricordi e riscoprire un legame che il tempo sembra non scalfire. Pensata come una semplice cena tra vecchi amici, la serata si è trasformata in un vero e proprio viaggio nel tempo.