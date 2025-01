Doppio medico di famiglia. Chiarelli a Piane di Morro:: "Lento lavoro di squadra"

Emergenza superata. Dopo le polemiche che, alcuni mesi fa, vennero sollevate dalla minoranza in merito all’assenza di un medico di base nella frazione di Piane di Morro, arriva una buona notizia per gli abitanti del paese. Da martedì prossimo, infatti, si amplierà l’offerta dell’ambulatorio medico, visto che si insedierà un nuovo medico di medicina generale, la dottoressa Maria Antonietta Chiarelli. Il suo arrivo, tra l’altro, si aggiungerà all’approdo del dottor Tancredi, avvenuto già ad ottobre. Si è passati, nel giro di pochi mesi, dal non avere alcun medico di famiglia all’averne perfino due.

La dottoressa Chiarelli, residente a Folignano dall’età di quattro anni, ha un curriculum di tutto rispetto. Ha conseguito la maturità classica ad Ascoli con il massimo dei voti e si è laureata in medicina e chirurgia presso l’Università di Pisa con lode. E’ tornata a vivere in paese e qui ha continuato il suo percorso per diventare medico di famiglia, qualificandosi al primo posto nella Regione Marche al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2022-2025. Ha terminato un master di secondo livello in Criminologia e psichiatria forense (Università di Roma La Sapienza) e il titolo di consulente sessuale e quello di esperto in educazione sessuale presso la scuola Aispa di Milano. Attualmente sta completando, sempre a Milano, il corso di perfezionamento in sessuologia clinica e sta ultimando il master di secondo livello in ‘Nutrizione e dietetica’ (Università Politecnica delle Marche).

La dottoressa Chiarelli riceverà su appuntamento il martedì mattino, il mercoledì pomeriggio e il giovedì pomeriggio. Rimane invariato l’orario di apertura del dottor Tancredi (martedì pomeriggio) mentre il Pronto Soccorso Psicologico sarà aperto il lunedì pomeriggio, giovedì mattina e venerdì intera giornata. "Abbiamo ampliato l’offerta dell’ambulatorio medico aperto la scorsa primavera – commenta il sindaco Matteo Terrani –. E’ stato un lento e faticoso lavoro di squadra che aveva un solo obiettivo: offrire un servizio strategico a Piane di Morro, dove da cinquant’anni si attendeva la presenza di un medico di famiglia".

Matteo Porfiri