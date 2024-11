Droga e refurtiva sospetta. Arrestato giovane ascolano

La scorsa settimana, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Ascoli, durante un servizio di prevenzione mirato a contrastare lo spaccio di droga ei furti in abitazione, hanno fermato un 27enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, che si aggirava con sospetto a bordo di un’utilitaria. Alla vista dei militari, il giovane ha opposto resistenza cercando di evitare il controllo e tentando di disfarsi di alcune dosi di hashish e cocaina, gettandole sui sedili posteriori della sua auto. L’uomo è stato quindi condotto in caserma ed è stato sottoposto a perquisizione personale, durante la quale sono stati rinvenuti circa 1.000 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. È inoltre emerso che l’uomo era privo di patente di guida. I carabinieri hanno esteso la perquisizione al domicilio del sospettato, dove sono stati rinvenuti mezzo chilo di marijuana conservato in barattoli, 85 grammi di cocaina, bilance di precisione e attrezzature per il confezionamento delle dosi, tra cui una macchina per il sottovuoto. Tutto il materiale è stato sequestrato. Nel garage dell’uomo sono stati trovati anche numerosi utensili e materiali da lavoro, tra cui trapani, avvitatori, un martello perforatore, scarpe antinfortunistiche, una smerigliatrice e un gruppo condizionatore, tutti ancora imballati. Inoltre, sono stati sequestrati un subwoofer da cantiere, una mini moto e due scatoloni contenenti 500 pacchetti di sigarette di marca Marlboro.

Si sospetta che tali oggetti siano il risultato di furti commessi nella zona e sono in corso verifiche per individuare i proprietari. Al termine delle operazioni, il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Ascoli Piceno, che ha disposto la detenzione. "Proseguiamo le indagini sul materiale sequestrato per chiarire eventuali legami con reati commessi nel territorio" si legge in una nota dell’Arma.

p. erc.