Ex galoppatoio, il Comune punta all’acquisizione: prima si deve valutare la qualità del terreno

Prosegue il percorso comunale verso l’acquisizione, possibile, dell’ex galoppatoio: ieri mattina il sindaco Antonio Spazzafumo e il vice Tonino Capriotti hanno incontrato i referenti dell’Agenzia del Demanio ad Ancona per capire come procedere. Si sa che l’area in zona molo sud farebbe gola all’ente perché, una volta acquisita, potrebbe disporne per ‘allungare’ il centro da viale Buozzi, e prevedere eventi sia lì che all’ex bocciofila, una volta rimessa in sesto. Di più: il lotto potrebbe ospitare un voluminoso monumento di Pericle Fazzini. In tal senso, l’idea sarebbe di aprire al traffico viale Marinai d’Italia, spostare le bancarelle all’ex bocciofila e pedonalizzare via delle Tamerici, che diventerebbe un’ampia terrazza sul mare. L’utilizzo di queste aree però è ancora oggetto di congetture e poco più, mentre ieri si è fatto il punto sui percorsi da fare per portare avanti l’iniziativa. Nel rendez vous è emerso che la cessione dell’ex galoppatoio è subordinata all’esecuzione di nuove verifiche sul terreno, come quella sul rischio di esondabilità. Dopodiché dovrà essere aggiornata la stima del lotto: l’ultima risale al 2016 (350mila euro).

Solo a quel punto si potrebbe concertare la cessione della proprietà. Tutto considerato, l’intero procedimento richiederebbe un anno di burocrazia. La scelta di come utilizzare l’ex galoppatoio, a quel punto, ricadrebbe sulla futura amministrazione. Intanto, però, si potrebbe definire un’altra questione: l’individuazione dei termini per l’affitto del giardino ‘Nuttate de lune’, anch’esso proprietà del Demanio. In questo caso, il comune vorrebbe prenderlo in gestione per prevedervi eventi e semplificare le procedure per quel che riguarda, ad esempio, l’installazione delle luminarie durante il periodo natalizio. La zona, in generale, è di primario interesse per l’ente, che vorrebbe farne un’area a forte vocazione turistica. Nelle immediate vicinanze infatti c’è il lungomare, che nella porzione nord è già stato ammodernato: per la parte centrale bisognerà attendere l’anno prossimo. Altri cambiamenti dovrebbero riguardare la bambinopoli: il bando di riqualificazione e nuova assegnazione è stato emanato quasi un anno fa, ma visto che la gara è andata deserta e i partecipanti hanno fatto ricorso al Tar, anche questa pratica dovrà aspettare. A breve invece dovrebbe essere ampliato il bar ‘Buozzi’, ma l’approvazione del planivolumetrico, che era stata prevista per il consiglio di novembre, slitterà a data da destinarsi.

