Fai, buona la prima. I tesori presi d’assalto

La bella giornata di sole e la temperatura gradevole hanno agevolato il grande afflusso di pubblico nella prima delle due Giornate del Fai d’Autunno, ad Ascoli e a Cupra Marittima. I tre siti del capoluogo piceno e i due in riviera, hanno davvero riscosso un grande successo, segno evidente che la scelta delle delegazioni locali è stata decisamente azzeccata. Ad Ascoli, circa mille visite complessive in questa prima giornata, sono state letteralmente prese d’assalto le Saline e la chiesa dei SS. Cosma e Damiano di Mozzano. Il consigliere comunale Emidio Premici che si era già attivato in passato per la valorizzazione dell’Albero del Piccione e della Fortezza di Tronzano, stavolta si è davvero superato riscoprendo, assieme al professor Giuliano Cipollini, le antiche fonti di acqua da cui veniva estratto il sale e ppoi venduto in epoca romana, ma anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Un bene naturalistico che l’Officina del Sale ha aiutato a riaprire partendo proprio da via delle Saline fino all’alveo del fiume e poi alle sorgenti di acqua salata. Molto interessante anche la prestigiosa tavola di epoca romana la Tabula Peutingeriana di proprietà della Famiglia Brandozzi, dove sono riportate le mappe del ‘mondo conosciuto a quel tempo e buon successo anche a Villa Marcatili dove è stata a visitata la Cappella Privata dedicata a San Paolo che era feudo della parrocchia di Sant’Angelo Magno.

La visita a Villa Mercatili durante le giornate Fai è limitata alla sola chiesa in cui si trovano le vestigia delle Suore Benedettine, precedenti proprietarie di questo luogo rappresentate principalmente da un sontuoso altare del sec XVII proveniente dalla Chiesa di Sant’Angelo Magno e da statue e dipinti legati alla tradizione devozionale del luogo. Tanti anche i visitatori al Parco Archeologico Naturalistico ’Civita’ e a Villa Vinci Boccabianca a Cupra Marittima, guidati dal Gruppo Fai Giovani di San Benedetto. E oggi si replica per la seconda straordinaria Giornata Fai d’Autunno.

Valerio Rosa