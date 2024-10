Festa di San Crispino:. Corva si aggiudica ’lu premiu de lu cazolà’

La settimana di San Crispino ha ormai preso il via a Porto Sant’Elpidio, con eventi musicali ed appuntamenti tradizionali che hanno aperto la serie di eventi dedicati alla festività del patrono. Dopo il ’Dance all night’ di sabato, in via Cesare Battisti, è stato il turno de ’Lu premiu de lu cazolà’, giunto alla 27esima edizione: dopo una serrata lotta per riprodurre nella maniera migliore possibile il modello di scarpa estratto dai giudici, ad avere la meglio è stato il quartiere Corva. Come sempre, affiancato al concorso calzaturiero, è stato assegnato il premio alla migliore miss: Elisa Petrini del quartiere Centro. La super ospite del premio è stata Melissa Agliottone, vincitrice di the voice kids nel 2023, che ha intrattenuto il pubblico col suo timbro inconfondibile. Tante le presenze in questo primo weekend di eventi, che continueranno nel corso della settimana con il cooking show di questa sera presso il ristorante ’Il Gambero’, il torneo di calcetto tra parrocchie previsto per domani pomeriggio dalle 17 ed il concerto della polifonica cittadina, sempre domani ma alle 21.15 nella Chiesa Annunziata. Venerdì sarà ’San Crispino Day’ con gonfiabili dal mattino, sfilata di moda nel pomeriggio e la solenne celebrazione seguita dalla processione per le vie del centro. Sabato sera l’evento clou dell’intero palinsesto con Max Gazzè in concerto in piazza Garibaldi dalle 21.30, seguito poi dallo spettacolo pirotecnico nell’area Ex Orfeo Serafini, per chiudere la serata nel modo più spettacolare possibile. L’attesissima fiera è prevista domenica dalle 7 alle 20.