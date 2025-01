Fiducia Olivieri: "Dobbiamo rimanere positivi"

Archiviata l’amarezza per la sconfitta nel derby con la Sambenedettese, l’Atletico Ascoli è tornato al lavoro per preparare la sfida di domenica alle 14.30 al campo Don Mauro Bartolini di Monticelli contro la Civitanovese. Una sfida che non si può sbagliare anche per mettere fine alla striscia di tre sconfitte consecutive abbinata ai soli due punti conquistati nelle ultime cinque giornate.

È stato il centrocampista bianconero Daniele Olivieri a descrivere l’umore dello spogliatoio in casa Atletico Ascoli dopo il 4-0 al Riviera delle Palme. Daniele, un passivo troppo pesante quello di San Benedetto per quanto visto in campo? "È stata una partita in cui gli episodi sono girati tutti a favore della Samb, che chiaramente è stata più concreta e cinica di noi. Anche sul 2-0 avevamo la sensazione di avere in mano la partita, ma il risultato diceva tutt’altro. Prendere gol quando senti di avere comunque la possibilità di recuperare lo svantaggio, può far male soprattutto mentalmente, probabilmente è quello che ci è successo".

Tre sconfitte consecutive, un momento complicato dove non arrivano i risultati: come lo state vivendo come squadra? "Non ci era mai capitato un passivo così netto. Sono momenti che fanno parte della stagione, ora dovremo essere bravi a rimanere positivi e dare un senso a tutto quello che di buono è stato fatto fin qui".

Secondo anno all’Atletico, come giudica la sua stagione fino a questo momento? "Personalmente sia l’anno scorso che quest’anno mi sto trovando bene, sto crescendo anche grazie ai nuovi compagni che hanno aumentato il livello degli allenamenti sotto il punto di vista dell’agonismo e della competitività".

Domenica al Don Mauro Bartolini arriva un osso duro come la Civitanovese, come vi state preparando e che partita vi aspettate? "Sarà una partita interessante, loro hanno cambiato parecchio rispetto all’andata e avranno tanta voglia di fare punti come la avremo noi".

Valerio Rosa