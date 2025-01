Finite le feste, riparte il movimento. Torna oggi ’Salute in cammino’

Oggi a Monteprandone riprenderà l’iniziativa ’Salute in cammino’, progetto dell’U.S. Acli Marche. Si tratta di un progetto di promozione dell’attività fisica che va avanti dal 2013 e che permette a cittadini di ogni età di fare movimento e partecipare a un gruppo di cammino. Nel 2024 sono state 27 le persone che hanno partecipato ad almeno uno degli oltre 40 appuntamenti fissati per ogni martedì alle ore 21 con partenza da Piazza dell’Unità a Centobuchi. Ogni appuntamento prevede una camminata della durata di circa un’ora con un percorso da attraversare di circa 5 chilometri. Camminare in maniera continua, anche se sembra una attività banale e non importante, è fondamentale per mantenere un buono stato di salute. La partecipazione a ’Salute in cammino’ è gratuita, previa registrazione contattando il numero 3442229927 anche tramite messaggio.