Fioravanti bis, le mosse: "Scuole e polo innovativo"

"Lasciare un segno nella storia della città". Questo l’obiettivo che Marco Fioravanti e la sua squadra cercheranno di perseguire nel prossimo mandato. In attesa della conferma del primo consiglio comunale, previsto per sabato, il sindaco ha già annunciato quali saranno le prime azioni da mettere in atto. Nella ripartizione delle deleghe il primo cittadino ha tenuto per se quelle relative a Pnrr, Pinqua, personale, polizia locale, protezione civile, cultura, eventi, turismo, Quintana, transizione ecologica, transizione digitale e sosta. "Vogliamo concentrarci sulla ricostruzione delle scuole – spiega –. Abbiamo bisogno di dare un’accelerazione che ci permetta di restituire le strutture a tutti gli studenti. Nel frattempo stiamo portando avanti il progetto delle scuole basket per ospitare temporaneamente i ragazzi. Provvederemo al rifacimento di piazza Arringo e qui c’è già una progettazione. Continueremo con il terzo lotto sulla mobilità sostenibile che riguarderà la ciclabile che da Ascoli si sviluppa fino alla costa. Attualmente il collegamento è arrivato fino al ponte Lama e continueremo verso Spinetoli per arrivare verso il mare. Poi c’è tutta la parte montana verso Mozzano e Acquasanta". Molto passerà anche per l’area ex Carbon dove sarà sviluppato un importante piano di riqualificazione. "Lì ci giocheremo il futuro della città – prosegue –. In primis l’intervento continua ad essere volto per disinquinare quel sito. Il 2 giugno siamo usciti dall’infrazione europea".

Di non poco conto anche il modello ComoNext, polo di innovazione tecnologica certificato Mise, che sbarcherà anche ad Ascoli. Il progetto già presente a Lomazzo e vede coinvolte oltre 140 aziende innovative tra startup, pmi e multinazionali. Un agglomerato di competenze condivise attraverso un patto di sistema che abilita l’innovation hub a puntare verso determina obiettivi: censire tramite mappatura le competenze tecnologico-scientifiche delle imprese aderenti; recepire la domanda di innovazione intercettata dai corpi intermedi delle aziende locali; selezionare e organizzare e organizzare le competenze disponibili in gruppi di consulenza volti a rispondere in modo puntuale alle necessità di sviluppo tecnologico. "Il 28 giugno a Como ci sarà la costituzione della società ComoNext Ascoli Piceno – conclude –. Il più grande centro di innovazione europeo aprirà anche nella zona centro-sud, proprio nella nostra città".

Massimiliano Mariotti