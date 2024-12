Fioravanti tra bilanci e obiettivi: "Avanti con il programma green. Ponte sul Tronto maxi cantiere"

L’anno sta per finire, e a tirare le somme c’è anche il primo cittadino ascolano. "Si chiude un 2024 importante – commenta Marco Fioravanti –, che da un lato ha segnato la conferma di questa Amministrazione alla guida dell’Arengo e dall’altro ha dato, a tutti noi, il giusto slancio per affrontare il 2025, che sarà denso di sfide e nuovi progetti". Il sindaco si guarda indietro: "Tanto abbiamo fatto e ancora di più vogliamo fare. Il 2024 è stato un anno molto importante per tutti i temi ‘green’ che da sempre ci stanno a cuore: abbiamo lavorato sulla mobilità sostenibile, con l’istituzione delle zone 30 e la creazione di nuovi spazi ciclabili nel tessuto urbano, abbiamo ottenuto la Bandiera gialla Fiab e stiamo proseguendo nella grande opera di bonifica dell’area ex Carbon".

E poi il punto sui lavori pubblici: "Il ponte sul Tronto è certamente l’intervento più imponente che abbiamo in agenda, a cui si affiancano i tantissimi cantieri legati al Pinqua. Stiamo portando avanti una riqualificazione profonda del patrimonio immobiliare cittadino, che darà un nuovo volto alla città rendendola più funzionale ed efficiente. Siamo molto attenti a tutto ciò che riguarda l’edilizia scolastica: oltre ad aver trovato una soluzione per gli studenti della Malaspina, che saranno ospitati all’ex Banca d’Italia dopo i necessari adeguamenti, stiamo portando avanti tutti i progetti e i cantieri sugli altri istituti scolastici, con investimenti per decine di milioni di euro".

Con il 2025 arrivano i buoni propositi e l’inaugurazione di ‘Ascoli città europea dello sport’: "Un titolo ottenuto grazie al grande lavoro svolto finora e che apre la strada a ulteriori investimenti per migliorare le infrastrutture e dare a tutte le discipline i giusti spazi". E poi, l’accento, nel suo resoconto annuale, si pone sull’attenzione dell’Amministrazione alla tutela delle fasce più deboli della popolazione: "Abbiamo attuato – dice – tanti strumenti per non lasciare nessuno indietro: i buoni spesa e il bonus affitti sono solo due esempi dell’impegno che quotidianamente mettiamo in campo per dare risposte ai cittadini più in difficoltà".

A chi lamenta pochi eventi o iniziative il sindaco risponde: "Abbiamo cercato di rendere Ascoli sempre più una destinazione appetibile per turisti e visitatori, insistendo molto sul ruolo di Città Metromontana e lavorando a stretto contatto con l’intero territorio. La promozione e le politiche messe in campo hanno dato i loro frutti, come dimostra il record di 30mila visitatori registrati quest’anno nei nostri Musei".

Ottavia Firmani