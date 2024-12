Furto di generi alimentari all'associazione I Care di Grottammare: indagini in corso

Rubare ai poveri è un gesto ignobile. E purtroppo durante la notte fra martedì e mercoledì i ladri hanno rubato tutti i generi alimentari che erano stati raccolti dai Cacciatori di briciole dell’associazione I Care in zona Valtesino a Grottammare. Sull’accaduto stanno svolgendo indagini i carabinieri della stazione di Grottammare. "Non si sono limitati alla sola merce raccolta nella giornata di sabato scorso nei supermercati del territorio, ma hanno preso anche altra merce che avevamo già in deposito – commenta una collaboratrice che ieri mattina si era recata nei locali dell’associazione, trovando la porta d’ingresso semi aperta – Nell’ufficio hanno messo tutto a soqquadro ed hanno rubato anche il denaro in contante che avevamo messo da parte per pagare il gasolio per il riscaldamento". Ieri pomeriggio il presidente di I Care Stefano Fabbioni si è recato nella caserma dei carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti.

Secondo la prima ricostruzione i malviventi, che hanno dimostrato di conoscere bene il luogo dove, probabilmente, erano stati anche aiutati, hanno lasciato un paio di auto nel parcheggio sottostante le palazzine dove si trova l’associazione, poi attraverso due rampe di scale, che danno sul versante sud dello stabile, hanno raggiunto il piano stradale e da qui sono entrati nei locali di I Care dopo aver forzato la porta d’ingresso. Impiegando un carrello della spesa, trovato all’interno dell’associazione, hanno trasportato tutta la merce fino all’ingresso delle scale e da lì nelle auto nascoste nel parcheggio sotterraneo. "Tutti i nostri sacrifici – aggiunge un altro volontario, per rendere in Natale meno difficile alle famiglie che sono in difficoltà, con anziani e bambini, sono stati vanificati da questa impresa ladresca che non trova precedenti".

I volontari avevano raccolto 550 litri di latte, 400 pacchi di biscotti, 85 bottiglie di olio di oliva e di semi 450 pacchi di pasta, 57 kg di riso, 146 confezioni di passata e polpa di pomodoro, 239 barattoli di legumi, 138 scatolette di tonno. Beni che dovevano essere distribuiti a circa 70 famiglie di cui l’associazione I Care si occupa da mesi e qualcuno anche da anni. I Ladri, probabilmente, sapevano anche che la telecamera installata nelle vicinanze dell’ingresso dell’associazione non era in funzione, ma hanno sottovalutato le altre telecamere della zona ed è su quelle che i carabinieri stanno lavorando.

Marcello Iezzi