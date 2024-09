Galli e Ranucci col botto. E oggi si chiude il festival

Mattino, pomeriggio e sera: gli appuntamenti conclusivi di oggi, del 2°Festival del memoir La Risacca dei Ricordi, diretto dal giornalista Andrea Vianello e organizzato dall’associazione ’I Luoghi della Scrittura’ con la ’Libri ed Eventi’. Alle ore 11.30 allo Chalet da Luigi ci sarà Crocifisso Dentello, per presentare ’Scuola di solitudine’, romanzo autobiografico che affronta le difficoltà dell’infanzia e adolescenza dell’autore, segnata da bullismo e isolamento. Alle 18, al Niwa Food and Drink Marco Morricone presenta ’Ennio. Il genio, l’uomo, il padre’, libro che è un omaggio al padre, raccontando la sua vita non solo come uno dei più grandi compositori del nostro tempo, ma anche come uomo e padre. Alle 21.30 alla Palazzina Azzurra la serata offrirà la presenza di Cochi Ponzoni: attore, scrittore e cabarettista, presenterà ’La versione di Cochi’. Conosciuto per la sua lunga carriera, parte della quale in coppia con Renato Pozzetto, Ponzoni offre in questo libro una visione della sua vita e della sua carriera. Hanno suscitato interese e partecipazione alla rassegna dell’ex difensore del Milan, Filippo Galli, al Niwa, per parlare del ’Calcio eretico’. . Anche la Palazzina Azzurra è stata gremita all’inverosimile , per accogliere Sigfrido Ranucci, uno dei più importanti giornalisti d’inchiesta.

Stefania Mezzina