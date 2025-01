Gentilini su L’Aquila-Samb: "Importante ma non decisiva"

"Domenica si affronteranno le squadre più in forma del campionato". L’ex Samb Augusto Gentilini ha lasciato a L’Aquila un ottimo ricordo come tecnico contribuendo alla salvezza del club abruzzese nell’allora C1. Ben quattro stagioni ai piedi del Gran Sasso nel ruolo di vice e poi allenatore in prima. "Non sarà una gara decisiva. E’ ancora presto. La Samb -aggiunge Gentilini- con un altro risultato positivo potrebbe dare un ulteriore segnale forte al campionato. Chi è dietro, come L’Aquila, spera sempre nelle disgrazie altrui. Ma la formazione rossoblù ha trovato un equilibrio tecnico-tattico importante. E poi viene da nove vittorie consecutive dimostrando di essere un gruppo compatto e quadrato. La conferma viene dal fatto che la squadra migliora di partita in partita e questo è un dato di fatto di grande rilevanza".

Ma anche L’Aquila, comunque, ha un potenziale di tutto rispetto. Viene da una lunga serie di risultati positivi con l’arrivo di De Feudis in panchina, vanta un attacco da prendere in debita considerazione ma soprattutto non subisce reti da sette turni. "Stiamo parlando -è sempre Gentilini che parla- di una squadra e di una società che ha grandi ambizioni. Dal cambio di allenatore L’Aquila ha preso a marciare ad ottimi ritmi e domenica cercherà di accorciare le distanze. Entrambe le squadre sono attrezzate per un torneo all’avanguardia con un reparto offensivo di grande spessore. La Samb ha però nove punti di vantaggio e vuole proseguire nel suo importante cammino, dando un’altra dimostrazione di forza. Domenica -conclude Gentilini- ci sono tutti i presupposti per una bella partita".

Ieri pomeriggio la Samb ha ripreso ad allenarsi in vista del big match al Gran Sasso d’Italia. Assente solo Nazzareno Battista che ha usufruito di un giorno di permesso a causa della morte del nonno. Intanto la Questura di L’Aquila è sempre in attesa della determina da parte dell’Osservatorio per poi indire un tavolo tecnico in programma oggi o al massimo domani e dare così il via alla prevendita dei tagliandi. La sensazione è che i biglietti non saranno messi in vendita prima di venerdì con i 600 messi a disposizione dei supporters rossoblù che sono già stati tutti prenotati e praticamente esauriti.

Benedetto Marinangeli