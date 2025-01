Giornata della Memoria. Dalla mostra dei ragazzi al ’tè yiddish’ al circolo

Nella sala ‘De Carolis e Ferri’ di Palazzo Arengo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del calendario delle iniziative in programma per la Giornata della Memoria ad Ascoli Piceno. Hanno partecipato all’incontro il vicesindaco Massimiliano Brugni, l’assessore alla Pubblica istruzione Donatella Ferretti, don Francesco Mangani (delegato della Diocesi di Ascoli), Pina Traini (presidente de ‘Il portico di Padre Brown’), Roberto Tamburri (membro dell’associazione), Rita Forlini (in rappresentanza dell’Ufficio scolastico provinciale). Le iniziative si svolgeranno dal 25 al 29 gennaio.

Si partirà domani con la proiezione del film ‘La chiave di Sara’ alla Bottega del Terzo Settore. Domenica 26 sarà inaugurata una mostra, con i lavori dei ragazzi delle scuole e degli artisti del territorio; al Circolo Cittadino, si terrà l’evento ‘Un tè yiddish’ con prodotti tipici ebraici. Lunedì 27 gennaio varie iniziative: ‘Le valigie di Auschwitz’ alla stazione ferroviaria, ‘Diamo un calcio al razzismo’ in Piazza del Popolo, ‘A futura Memoria’ nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani, la Preghiera congiunta ebraico-cristiana al Civico Cimitero e la degustazione ‘Mangiare alla giudìa’ al Convento dei Cappuccini.

Il 28, al cinema Odeon, sarà proiettato il film ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’. Mentre il 29, nella Sala della Ragione, si svolgerà un’estemporanea di disegno e arti creative con gli studenti. "È molto importante - ha spiegato il vicesindaco Brugni – che ci sia la partecipazione delle scuole, per dire ‘no’ a razzismo, antisemitismo e intolleranza". "È necessario ribadire – ha aggiunto l’assessore Ferretti – i valori della pace e della pacifica convivenza, perché ciò che è accaduto non accada di nuovo".

Giuliano Centinaro