’Giostra di luce’: due giorni di eventi. Nuova promozione per la Quintana

La Sala della Vittoria ha ospitato la presentazione dell’evento ‘Giochi di Luce’ alla presenza di una folta rappresentanza dei Sestieri della Quintana di Ascoli capitanata dal Presidente del Consiglio degli Anziani, Massimo Massetti. In occasione dei 70 anni della Quintana e dei 40 anni di attività della Compagnia dei Folli, si è infatti voluto rendere omaggio alla manifestazione più iconica del nostro territorio. Grazie al progetto Art Bonus, la Compagnia del Folli ha pensato di proporre una serie di eventi per celebrare questa doppia ricorrenza. ’Giostra di Luce’ è un progetto multidisciplinare che unisce videoproiezioni, performance di circo, teatro di strada e la proiezione di un documentario dal titolo Cento – Assalto al moro. Questo grande evento si propone di creare un’esperienza immersiva e magica, capace di coinvolgere il pubblico attraverso l’integrazione di diverse forme d’arte. ’Giostra di Luce’ è stato sposato dall’azienda ascolana Fainplast, della famiglia Faraotti, che ha condiviso l’idea e ha deciso di aderire all’Art Bonus. L’evento Giostra di Luce si svolgerà nelle giornate di sabato 21 e di domenica 22 settembre ad Ascoli. Il programma prevede il sabato alle 20:45, al Campo dei Giochi ’Ferruccio Squarcia’, la proiezione del documentario Cento – Assalto al moro, la cui produzione è stata affidata all’azienda ascolana Xentek. "Una grande iniziativa – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che celebra la tradizione ascolana della Quintana in occasione dei suoi primi 70 anni. Attraverso le immagini del documentario ‘Cento – Assalto al moro’ e l’arte della Compagnia dei Folli nasce un evento capace di raccontare la nostra città con linguaggi nuovi e coinvolgenti".

Soddisfatta l’imprenditrice Roberta Faraotti: "Si tratta di una grande operazione culturale che ha come obiettivo la promozione del patrimonio storico della nostra città e siamo davvero orgogliosi di aver contribuito alla sua realizzazione. Il racconto del dietro le quinte dei volontari, delle storie di amicizia, di appartenenza e di condivisione. Il documentario svela la magia che pervade la città di Ascoli in occasione della Giostra della Quintana: la vita e le emozioni che fanno grande la nostra storia". Il trailer è a cura di Günther Pariboni; backstage Anna Maria Schiavi e Luca Silvestrini, la produzione creativa è a cura proprio di Roberta Faraotti e Nicola Mestichelli con la collaborazione del collega giornalista Angelo Camaiani.

Valerio Rosa